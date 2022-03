Scandale en France : Astérix aurait vendu son âme aux Américains

Alors que la célèbre marque de fastfood a lancé une nouvelle campagne publicitaire utilisant des héros populaires, une polémique fait rage depuis qu'Astérix le Gaulois est sur les panneaux publicitaires.

Une autre affiche présente le tueur du film d’horreur «Scream» qui lui aussi est accueilli «comme il est», c'est-à-dire en tant que tueur en série. Cependant, cette affiche de suscite pas l’indignation contrairement à celle où l’on voit tout le village gaulois festoyer dans un des restaurants de la marque McDonald’s. La nouvelle campagne publicitaire française de la marque de fastfood la plus connue dans le monde a utilisé la célèbre illustration finale des BD de Goscinny et Uderzo. Sur Internet, les puristes crient au scandale, estimant que l’esprit de la BD a été trahi.

«Astérix reste un rebelle. Il ne travaille pas pour Mac Do mais avec Mac Do», ont réagi les éditions Albert René, contactées par la chaîne TF1. «Les Gaulois viennent "comme ils sont", comme le dit le slogan. Nous ne sommes pas non plus des défenseurs de la malbouffe», souligne-t-on.