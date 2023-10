Astérix se confronte à des problèmes modernes

Les classiques sangliers et Romains sont bien de la fête.

La pensée positive, une idée voire un élément de langage très contemporain, sert de trame à «L’iris blanc», dernier album d’Astérix. Pour les villageois, il s’agit d’un ennemi bien pire que les légions romaines, elles-mêmes contaminées par les leçons de Vicévertus, une sorte de gourou œuvrant pour Jules César. «La moitié du village fait de l’exercice physique, pendant que l’autre moitié mange des graines et du poisson», déplore Abraracourcix.

La mission de Vicévertus: propager ses méthodes au sein des armées romaines et dans le village des irréductibles, afin de semer la pagaille, à la manière de Caius Detritus dans «La zizanie». Des références aux précédentes aventures sont d’ailleurs régulièrement glissées. «L’iris blanc» est très agréable à lire, davantage que les derniers albums de la série, parfois dénués de saveur. Si le scénario n’est pas révolutionnaire, les saynètes s’enchaînent très habilement.

Les bobos parisiens moqués

Dans une série plutôt dépourvue en personnages féminins, Bonemine se retrouve au centre de l’intrigue, encore un signe que le nouveau scénariste Fabcaro a voulu apporter une touche de modernité. Les personnages bien connus évoluent, à l’image d’Ordralfabétix qui va jusqu’à pêcher lui-même son poisson au lieu de l’importer de Lutèce. «Le fait que les mouches autour aient disparu ne me dit rien qui vaille», s’interroge-t-il tout de même. Surtout, Fabcaro n’a pas oublié les jeux de mots, qui déboulent parfois en rafale. Quelques références sont glissées, y compris une réplique du film «La cité de la peur» et une présentation de la SNCF (Société nouvelle des chars et du foin).