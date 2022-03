A Strasbourg – Astrid Lulling défend le secret bancaire

À Strasbourg : Astrid Lulling défend le secret bancaire

La députée européenne luxembourgeoise est montée au créneau pour dénoncer l’incohérence de ses collègues qui ont appelé mercredi à intensifier les efforts de l'UE pour lutter contre la fraude fiscale.

Astrid Lulling a fustigé, au nom du groupe conservateur, «l'incohérence» des eurodéputés, toujours prompts à défendre les libertés individuelles et la vie privée, sauf en matière de «données bancaires et financières» où «le bien devient subitement le mal».

Le Parlement européen avait déjà réclamé il y a presque un an, en avril dernier, que tous les pays de l'UE mettent fin au secret bancaire sur les revenus de l'épargne pour 2014 au plus tard. Il avait alors souligné l'«enjeu économique majeur» de la fraude fiscale, évaluée à 200 milliards d'euros par an soit 2% du PIB de l'UE. Comme pour toutes les questions fiscales, l'avis du Parlement est purement consultatif. Ni la Commission européenne, ni les pays de l'UE ne sont obligés d'en tenir compte.

Le Luxembourg et l'Autriche, qui conservent tous deux une forme de secret bancaire, bloquent depuis plusieurs mois une série de réformes visant à encourager la «bonne gouvernance» en matière fiscale dans l'UE, et à progresser vers un échange automatique d'informations généralisé. Ces deux pays, qui échappent à l'échange d'informations concernant les revenus de l'épargne des non résidents, craignent que ces réformes ne les contraignent in fine à abandonner ce système dérogatoire. L'idée d'une date butoir pour le secret bancaire inquiète aussi certains pays tiers, dont la Suisse, car ils craignent que l'UE ne leur demande dans le cadre d'accord fiscaux d'y renoncer aussi.