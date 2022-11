Spatial: Raphaël Liégeois, premier astronaute belgo-luxembourgeois

Et cette fois, il y a un Luxembourgeois parmi les heureux élus. Ou plutôt un Belgo-Luxembourgeois. En effet, Raphaël Liégeois, 34 ans, est belge mais a la nationalité luxembourgeoise depuis 2018. Il a habité à Differdange où sa famille vit encore. Ce chercheur sera astronaute de carrière sous le drapeau belge, nationalité avec laquelle il a candidaté. Il ne portera donc pas les couleurs luxembourgeoises sur sa combinaison. À noter que la Belgique a déjà eu deux astronautes par le passé. Pas moins de 65 personnes dont douze femmes avaient tenté leur chance pour le Luxembourg et six restaient en course en début d'année.

Raphaël Liégeois est chercheur à l'Université de Genève (Suisse). Il est passé par l'École polytechnique fédérale de Lausanne et a étudié à l'Université de Stanford, à Paris, Singapour et Liège. Pour les nouvelles recrues, les entraînements commenceront en avril 2023 au Centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne. Dans un premier temps, les nouveaux astronautes seront formés et voleront en orbite à bord de la station spatiale internationale, les missions plus lointaines voire lunaires étant réservées aux sept astronautes actuels, plus expérimentés.