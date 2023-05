Des astronomes intrigués par la «plus grande» explosion cosmique enregistrée

Des astronomes ont annoncé vendredi la découverte de la plus «grande» explosion cosmique jamais enregistrée, une boule d'énergie de cent fois la taille de notre système solaire qui s'est soudainement allumée il y a trois ans.

Les scientifiques ont bien une explication inédite pour expliquer la cause du phénomène, mais ils insistent sur l'impératif de continuer la recherche pour tirer la chose au clair.

L'explosion «la plus grande»

L'évènement, catalogué AT2021lwx, n'est pas le plus lumineux enregistré. Cette distinction revient au sursaut-gamma (un jet d'énergie colossal dans l'effondrement d'une étoile)GRB221009A, détecté en octobre 2022 et supposé être «le plus lumineux de tous les temps».