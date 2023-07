Choix vestimentaire: Astuce pour avoir un joli teint hâlé cet été

Tout droit de retour de vacances en lilas

Du rouge pour un teint hâlé

Le rouge est une couleur idéale non seulement pour les grandes occasions, mais aussi pour le tenues du quotidien et les vacances. Sur un cliché Instagram, Hailey Bieber porte une marinière courte rouge qui met parfaitement en valeur son teint estival lumineux. Elle l’associe à une minijupe en jean qu’elle accessoirise avec une ceinture noire et des lunettes de soleil minces.