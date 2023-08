Erling Haaland défié par une athlète de 400 mètres

Haaland et Schmidt face à face sur une piste? La balle est désormais dans le camp du footballeur norvégien.

En marge de la compétition, celle qui est considérée comme l’athlète la plus sexy au monde pour les Allemands a été interrogée par des journalistes norvégiens. Pas étonnant puisque depuis l’explosion de leur cyborg, ils ramènent tout à Erling Haaland (23 ans). Une question a été posée à Alica Schmidt, à savoir si elle se sentait capable de battre le footballeur sur un 400 mètres?

«Alors, Haaland, quand tu seras prêt, faisons-le et voyons qui est le plus rapide!»

La réponse de l’athlète allemande est plutôt logique. «Sur 400 mètres, je pense que je peux battre Haaland, sur 200, ce serait plus difficile». Mais l’Allemande n’a pas froid aux yeux, elle veut affronter le joueur de Manchester City, à qui elle lance le défi. «Alors, Haaland, quand tu seras prêt, faisons-le et voyons qui est le plus rapide!»