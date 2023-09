Sa cage d’escalier explose, elle saute avec son chien

Irene Ekelund lors d’une course sur 100 m en 2021.

«Lundi soir, il y a eu une explosion dans ma cage d’escalier. J’étais chez moi dans mon appartement et j’ai dû sauter par la fenêtre avec mon chien et m’enfuir». C’est le message qu’a posté sur Instagram Irene Ekelund en début de semaine.

Ancienne sprinteuse de grand talent – championne du monde du 200 m en 2013, à 16 ans – avant d’être frappée par les blessures et une dépression, la Suédoise de 26 ans a vu son appartement être frappé par une explosion lundi dans un immeuble résidentiel de Hässelby, à l’ouest de Stockholm.

Trois personnes blessées

Selon les informations du média suédois Aftonbladet, la police enquête pour savoir si l’explosion visait des proches d’une personne en conflit avec un réseau criminel. «Je me sens bien physiquement mais je suis très secouée et je dois faire face à ce que je viens de vivre», a encore dit Irene Ekelund.

Trois personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital en ambulance. La police a ouvert une enquête préliminaire pour tentative d’assassinat, destruction grave de biens publics et infraction grave à la loi contre les produits inflammables et explosifs.