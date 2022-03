NBA : Atlanta inarrêtable, Fournier redresse Orlando

Atlanta a remporté mardi soir contre Miami (98-92) sa quatrième victoire consécutive, tandis qu'Orlando est allé chercher son premier succès de la saison NBA, à la faveur des 30 points d'Evan Fournier contre La Nouvelle-Orléans (103-89).

Depuis leur défaite à Détroit en ouverture de la saison, les Hawks enchaînent: cette fois, c'est Jeff Teague (26 points) qui a permis à Atlanta de s'imposer. «Notre premier match n'a pas été bon mais nous sommes devenus meilleurs et nous essayons de nous améliorer à chaque match», a commenté l'intérieur Al Horford, qui a inscrit 17 points et capté 13 rebonds contre Miami. Pour le Heat, le bilan n'est pas brillant avec deux victoires pour deux défaites. Contre les Hawks, l'adresse a été calamiteuse avec un cinq sur 28 à trois points et le banc inexistant pendant les trois premières périodes avant de se réveiller. Trop tard.