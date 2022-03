Basket - NBA : Atlanta sur sa planète, Irving stratosphérique

Les Atlanta Hawks ont signé mercredi une 17e victoire consécutive, nouveau record de leur histoire, tandis que Kyrie Irving a inscrit 55 points pour les Cleveland Cavaliers.

La série de Cleveland n'est pas aussi impressionnante, mais commence à avoir de l'allure: les Cavaliers ont enregistré un huitième succès de suite malgré l'absence de LeBron James, touché à un poignet. Souvent dans l'ombre de «King James», Irving a fait son show avec ses 55 points, nouveau record personnel, soit plus de la moitié des points de son équipe qui est venue à bout de Portland 99 à 94.

New York a signé sa 9e victoire de la saison face à un adversaire a priori nettement supérieur, Oklahoma City (100-92) mais Kevin Durant n'a pas joué et Carmelo Anthony a sorti le grand jeu avec 31 points et 10 rebonds. Dallas connait à son tour un passage à vide avec une 4e défaite consécutive, cette fois à Houston (99-94).