Football/Royaume-Uni : Attachés à un poteau, ils retardent les matches anglais

Mercredi à Londres et jeudi à Liverpool, des activistes ont interrompu des matches de Premier League pour demander l’arrêt d’achat de pétrole.

Comme la veille lors de la partie entre Arsenal et Liverpool (0-2), interrompue à l’heure de jeu par un activiste qui s’était attaché les mains à un poteau, la rencontre de jeudi entre Everton et Newcastle a été perturbée. Cette fois, un jeune homme avec un T-shirt demandant d’arrêter l’achat de pétrole s’est attaché par… le cou à l’un des montants d’un but du stade des Toffees.