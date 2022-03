Attaque contre une boutique de foie gras

A Lausanne, en Suisse, le foie gras est en danger. Une boutique a été assaillie à coup de seaux de peinture par un mystérieux groupuscule: les «Canards masqués»

L’attaque a été rapide et violente. Une boutique spécialisée dans le foie gras a été assaillie par un homme cagoulé jeudi matin à Lausanne, en Suisse, a rapporté une employée du magasin. L'homme a ouvert la porte et a lancé un seau de peinture à l'intérieur de la boutique, a indiqué l'employée.

L'action avait un but politique. Elle était revendiquée par "Les canards masqués" qui exigent "l'abolition du foie gras". Ils dénoncent les conditions d'élevage et de gavage de "plusieurs dizaines de milliers de canards et d'oies, torturés chaque année pour garnir les assiettes d'une habitude culturelle barbare".