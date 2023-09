Attaque de requin: «C’était comme si un piège à ours se refermait sur mon visage»

Mark Sommerset compte remonter sur une planche de surf dès que possible.

New Smyrna Beach n’a pas volé son surnom de «capitale mondiale de la morsure de requin», et ce n’est pas Mark Summerset qui dira le contraire. L’Américain de 38 ans était en train de surfer au large de cette fameuse plage de Floride quand un squale l’a attaqué, mardi. Le trentenaire, qui n’a pas vu le requin, a été mordu au visage. «J’ai entendu un craquement. C’était comme si un piège à ours se refermait sur mon visage», raconte Mark à WESH 2. Le surfeur, qui saignait abondamment, a cru voir sa dernière heure arriver: «J’ai cru que ce salopard allait revenir», témoigne-t-il.