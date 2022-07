Nigeria : Attaque d’envergure contre une prison près de la capitale

Des hommes armés ont pris d’assaut à l’explosif une prison située près d’Abuja, pour libérer une centaine de détenus.

Agent de sécurité tué

«On a entendu des coups de feu dans ma rue. On pensait que c’était des voleurs armés», a affirmé un résident local. «La première explosion est survenue après les coups de feu. Puis il y en a eu une deuxième et une troisième». L’identité des assaillants reste pour l’heure inconnue.

Cette attaque d’envergure contre une prison est la dernière d’une longue série dans le pays le plus peuplé d’Afrique, où les centres pénitentiaires sont souvent surpeuplés et gardés par des membres des forces de sécurité débordés. L’année dernière, plus de 1800 détenus s’étaient échappés après que des hommes lourdement armés ont attaqué à l’explosif une prison du sud-est du pays, en proie à une agitation séparatiste. Outre le sud-est, les forces de sécurités nigérianes sont déployées sur de multiples fronts: dans le Nord-Est, où une insurrection jihadiste fait rage depuis 2009, et dans le Nord-Ouest et le centre, où sévissent de multiples bandes criminelles en tout genre.