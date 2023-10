Attaque du Hamas: Shani Louk, 22 ans, serait en vie dans la bande de Gaza

Mardi, la mère d'une germano-israélienne disparue en Israël, Shani Louk, a déclaré avoir reçu des nouvelles selon lesquelles la jeune femme de 22 ans serait en vie, dans la bande de Gaza. Elle souffrirait «d'une grave blessure à la tête» et se trouve «dans une situation critique», a dit Ricarda Louk, dans une vidéo diffusée sur le site d'information Tagesschau de la télévision publique allemande.

Le cas de Shani Louk avait été médiatisé, dès ce week-end, lorsque sa mère, d'origine allemande, avait dit avoir identifié sa fille dans une vidéo brutale circulant sur les réseaux sociaux. On y voyait une jeune femme inconsciente à moitié dénudée, allongée visage contre terre à l'arrière d'un pick-up, brutalisée par des hommes armés.

Selon des informations non confirmées de source officielle, une étudiante berlinoise de 22 ans aurait péri dans l'attaque du Hamas. Une journaliste du quotidien allemand Die Welt dit avoir parlé à sa mère. La sœur de la jeune femme, Anja Pasquesi, dans un message posté lundi soir, sur Instagram, évoque aussi ce décès. «Nous avons appris aujourd'hui d'un ami de Carolin sur le terrain au Kibboutz de Nir Oz, qu'elle et son ami Danny ont été tués dans une attaque terroriste», écrit cette dernière, au nom de sa famille, dans ce message. Le compagnon de Carolin, Danny Darlington, serait ressortissant britannique.

La famille, qui dit n'avoir reçu encore aucune confirmation des autorités d'Israël, d'Allemagne ou du Royaume-Uni, avait lancé un appel pour les retrouver. «Nous essayons de déterminer exactement combien de personnes sont impliquées et ce que nous pouvons faire pour garantir qu'elles soient à nouveau libérées», a déclaré mardi, le chancelier Olaf Scholz à la presse.

Des milliers de morts

La justice allemande a ouvert une enquête, après les attaques du Hamas en Israël, pour suspicion de meurtre et enlèvement de citoyens allemands, a annoncé, mardi, le parquet fédéral. «Le procureur général a ouvert une enquête contre des membres non identifiés de l'organisation islamiste radicale palestinienne Hamas», a déclaré à l'AFP une porte-parole du parquet de Karlsruhe, notamment chargé de l'antiterrorisme. La procédure est ouverte «pour suspicion d'appartenance à un groupe terroriste étranger, de prise d'otages et de meurtre».