Australie : Attaqué par un requin, il le boxe et s'enfuit

Un surfeur australien a été attaqué et blessé à la jambe par un requin mais est parvenu à regagner le bord sur sa planche après avoir combattu le squale.

Le surfeur a néanmoins réussi à frapper le requin à coups de poing et à saisir une vague jusqu'à la rive, où ses camarades ont utilisé leur cordes de surf pour constituer un garrot autour de ses blessures à la jambe.

«Il lui a filé un bon coup de poing, et ça ne me surprend pas connaissant Mick», a déclaré un des témoins de la scène, Lee Cummuskey, cité par ABC. La victime a été opérée dimanche et se trouvait dans un état stable.