Etats-Unis: Attaquée en justice par sa nounou, Halsey riposte

États-Unis : Attaquée en justice par sa nounou, Halsey riposte

La femme chargée de s’occuper du bébé de la chanteuse l’accuse de l’avoir licenciée parce qu’elle s’est rendue à des rendez-vous médicaux. La star livre une tout autre version.

Visée par une plainte pour «discrimination liée au handicap et représailles» déposée par la nounou de son enfant jeudi 9 juin 2022 devant un tribunal, Halsey a contre-attaqué. D’après les informations de TMZ et People, Ashley Funches accuse la chanteuse de 27 ans , «allergique à tout» depuis qu’elle est devenue maman, de l’avoir virée parce qu’elle s’était rendue à un rendez-vous médical. Elle affirme également avoir travaillé 24 heures sur 24 durant la majorité du temps avec très peu, voire pas du tout, d’heures de repos. Elle n’aurait en outre reçu qu’un forfait de 5 000 dollars pour toutes ses heures supplémentaires après s’être plainte de ne toucher aucune compensation.

Du côté de l’Américaine, qui a été accusée en 2021 d’avoir empêché une stip-teaseuse de faire son travail, la version est radicalement différente. Dans un communiqué transmis à TMZ , ses représentants ont affirmé que les accusations d’Ashley Funches étaient sans fondement. D’après eux, le licenciement de la nounou est intervenu après plusieurs incidents durant lesquels l’enfant – Ender Ridley, qui aura 1 an le 14 juillet 2022 – avait été laissé sans surveillance dans un endroit dangereux alors qu’il était sous la garde de la plaignante.

À propos des conditions de travail dénoncées, le communiqué indique: «Halsey est triste et déçue de la tournure des événements, mais elle estime qu’il est important de réfuter ces allégations publiquement car elle s’est toujours opposée au capacitisme (ndlr: terme faisant référence à des attitudes sociétales qui dévalorisent et limitent le potentiel des personnes handicapées) et a toujours défendu des conditions de travail éthiques».