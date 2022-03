Au Zimbabwé : Attaquée par un crocodile, elle se marie à l'hôpital

Une femme mordue par un crocodile a dû être amputée d'un bras. Malgré cette épreuve, les époux se sont mariés à la date convenue, à l'hôpital.

Quelques jours plus tôt, le couple, en vacances aux chutes Victoria, naviguait en canot pneumatique sur le Zambèze quand il a été attaqué par un crocodile. Le reptile «est sorti de l'eau et a mordu une partie de mon bras et un morceau du bateau», a raconté Zanele Ndlovu-Fox au quotidien d’État Herald. L'embarcation «a commencé à se dégonfler, et tout s'est passé très vite. Le crocodile m'a mordue une nouvelle fois et m'a tirée dans l'eau», a-t-elle poursuivi. Son futur époux est alors venu à sa rescousse. «Il a donné des coups au crocodile, tout en me tenant par la taille», a raconté la jeune mariée.