Ukraine/Russie : «Attaquer un pays souverain n'est plus tolérable en 2022»

LUXEMBOURG - Un «risque de guerre régionale en Ukraine», mobilisation de soldats, impact sur l'économie, le ministre de la Défense, François Bausch, fait le point.

François Bausch: Ça se présente mal, mais j'ai toujours espoir que la diplomatie reprenne le dessus. Je me sens propulsé 50 ans en arrière, au moment de la guerre froide. Il ne faut pas exagérer en évoquant une guerre mondiale, mais il y a un risque de guerre régionale avec des répercussions internationales. Dans un monde globalisé, tout conflit de cet ampleur à des conséquences, c'est pourquoi il faut l'éviter.

Le Luxembourg a toujours intérêt à jouer un rôle de médiateur. Le fait d'être petit est un avantage. Contrairement aux grandes puissances, qui ont d'autres intérêts, nous ne provoquons pas de suspicion à la table des négociations. Qui plus est, nous connaissons les cultures française, allemande, anglophone. Mais il faut être clair: attaquer un pays souverain et élargir son territoire par l'agression n'est plus tolérable en 2022.