Joëlle Welfring: «Atteindre les objectifs écologiques ne peut se faire que tous ensemble»

Joëlle Welfring remplace Carole Dieschbourg au gouvernement à partir de ce lundi. Foto: Editpress/Hervé Montaigu

L'essentiel: Quel est votre sentiment avant de devenir ministre?

Joëlle Welfring: Je me sens honorée d’avoir reçu la confiance de toutes ces personnes. Je peux maintenant m’engager pour la grande cause qu’est la protection du climat et de la biodiversité, ainsi que pour l’inclusion sociale. Il est important de s’engager à fond dans cette fonction, c’est ce que je vais tâcher de faire.

Les écologistes vous ont-ils bien accueillie?

C’est un sentiment rassurant de voir que des personnes croient en moi, alors que je suis nouvelle. L’accueil est très chaleureux, plusieurs personnes m’ont proposé leur soutien.

Avez-vous fait la connaissance de vos futurs collègues ministres?

Oui, nous avons eu des échanges ces derniers jours. Je vais les rencontrer de visu lundi, après mon entrée en fonction officielle. J’ai hâte de travailler avec eux en direct et non plus seulement à distance!

Quelles seront vos priorités en arrivant?

Très concrètement, il y a d’abord la mise en œuvre du paquet des cinq nouvelles lois sur l’économie circulaire et la gestion des déchets. Je travaillerai avec le ministère, les administrations, les entreprises, les communes et les citoyens, pour faire appliquer ces textes votés jeudi dernier. Cela va mener du changement, qui doit être accompagné par de l’information. Il faut rassurer.

En un an et demi, pensez-vous avoir le temps d’imposer votre patte?

J’espère avoir le temps de remplir le programme gouvernemental. Je vais me plonger dedans pour mener à bien cette tâche. J’ai des idées claires sur la manière de m’y prendre avec le ministère et les administrations. L’essentiel reste la cause (de l’environnement).

Vous retrouvez-vous dans toutes les valeurs de votre nouveau parti, à côté de l’écologie?