Inclusion : Atteinte de trisomie 21, elle bosse pour Victoria’s Secret

Le modèle portoricain Sofía Jirau devient un des visages de la marque de lingerie, qui continue sa démarche Body Positive.

Victoria’s Secret continue sa mue pour davantage refléter la diversité. La marque a dévoilé, cette semaine, sur les réseaux sociaux, sa nouvelle collection «Love Cloud». Elle est incarnée par 18 mannequins, dont Emira D’Spain, premier modèle trans et noir, et Hailey Bieber. C’est surtout l’occasion pour le fabricant de lingerie de présenter une égérie atteinte de trisomie 21, Sofía Jirau.

«J’en ai rêvé, j’ai travaillé pour atteindre ce but et, aujourd’hui, mon rêve devient réalité: je suis le premier modèle atteint de trisomie 21», s’est réjouie Sofía Jirau, 24 ans, sur Instagram. «Ce n’est que le début! À partir de maintenant, il n’y a plus de limites!» Le mannequin portoricain a partagé la bonne nouvelle avec ses 221 000 followers en publiant une photo sur laquelle on la voit porter un soutien-gorge de la nouvelle collection.