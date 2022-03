Prix au Luxembourg – Confirmé ce mercredi, l'index est basé sur 40 000 prix

Les prix sont évalués et régulièrement actualisés dans les fichiers du Statec.

Ça y est, l'index est tombé. Le Statec l'a annoncé ce mercredi matin, confirmant des informations de L'essentiel. L'inflation a en effet atteint le seuil de 2,5%, entraînant une augmentation équivalente des salaires, traitements et pensions à compter du 1er avril. Pour son calcul des tranches indiciaires, l’institut des statistiques évalue «environ 40 000 prix de produits classés en 250 rubriques, qui contiennent elles-mêmes une douzaine de divisions», explique Jérôme Hury, chef de la division Statistiques sociales.

L’indice des prix se base «sur une classification internationale, mais ensuite les États pondèrent en fonction des dépenses. Par exemple, si le Luxembourg constate une augmentation de la consommation des carburants, leur importance sera réévaluée une fois par an par un règlement grand-ducal», reprend l’expert. Le Statec tient compte des fichiers de consommations renseignant sur les quantités vendues et les prix de vente, ainsi que de l’étude annuelle sur le budget des ménages. Les prix retenus sont ceux correspondant à la moyenne des six derniers mois, afin de lisser les variations des prix très volatils.