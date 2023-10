Attentat à Bruxelles: Belgique et Suède veulent renforcer les expulsions de migrants illégaux

Les chefs de gouvernement belge et suédois ont souhaité mercredi une meilleure protection des frontières extérieures de l’Union européenne et des procédures renforcées pour l’expulsion de migrants en situation irrégulière, après l’attentat qui a fait deux morts à Bruxelles.

Ordre de quitter le territoire jamais executé

«Nous devons nous attaquer à ce problème et nous ne pourrons le faire que si nous le faisons de manière coordonnée», a-t-il ajouté. Alexander De Croo a réclamé «une meilleure protection des frontières extérieures» de l’UE et «une politique de retour plus résolue et plus coordonnée» des personnes déboutées du droit d’asile vers leur pays d’origine.