Somalie : Attentat à Mogadiscio: la longue attente des familles

Les proches des personnes portées disparues dans l' attaque d'un hôtel de Mogadiscio attendent dimanche des nouvelles de parents à l’issue d’un siège d’une trentaine d’heures par des islamistes radicaux shebab qui a tué au moins 13 civils. Des dizaines de personnes ont aussi été blessées dans l’attaque à l’arme à feu et à la bombe à l’hôtel Hayat, pris d’assaut vendredi soir par des islamistes shebab, un groupe affilié à Al-Qaïda. Les forces de sécurité ont mis fin à l’attaque dans la nuit de samedi à dimanche, annonçant la mort de tous les assaillants.

Des sauveteurs tentaient de retrouver d’éventuels survivants parmi les décombres dimanche matin, ont constaté des journalistes de l’ AFP, tandis que les abords de l’hôtel aux accès fermés étaient calmes et que des experts s’employaient à détecter d’éventuels explosifs. L’hôtel a subi de lourds dégâts pendant le face-à-face entre les shebab et les forces de sécurité, certaines parties du bâtiment s’étant effondrées. Cette attaque, revendiquée par les shebab, est la plus grave à Mogadiscio depuis l’entrée en fonction du nouveau président Hassan Sheikh Mohamud en juin, après des mois d’instabilité politique. Elle met en lumière le défi que représente pour lui l’insurrection islamiste, qui dure depuis 15 ans face au gouvernement fédéral.