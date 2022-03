Attentat contre l’équipe de cricket du Sri Lanka

Six policiers et deux civils ont été tués mardi dans une attaque contre les sportifs à Lahore, dans l'est du Pakistan.

«Il semble que deux ou trois groupes de terroristes qui se trouvaient à un rond-point ont ouvert le feu, provoquant la mort des policiers, de deux civils et blessant les joueurs de l'équipe du Sri Lanka», a indiqué un policier. Il a ajouté que deux joueurs sri-lankais avaient été blessés par balles mais se trouvaient «dans un état stable». Six joueurs de cricket ont été blessés dans l'attaque, dont deux ont été hospitalisés, a de son côté déclaré à Colombo le ministre des Sports du Sri Lanka, Gamini Lokuge.

Le président du Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, a par ailleurs qualifié l’incident de «lâche attentat terroriste». «Les joueurs sri-lankais s'étaient rendus au Pakistan en tant qu'ambassadeurs de bonne volonté», a déclaré le chef de l’État. Les tirs ont eu lieu à proximité du stade Gaddafi de Lahore, où l'équipe du Sri Lanka devait entamer la 3e journée de son deuxième test match contre le Pakistan.

L’ombre de Bombay

«C'est une attaque terroriste planifiée. Ce n'était pas des terroristes ordinaires. C'était des gens entraînés. Ils ont utilisé des armes lourdes», a affirmé le gouverneur de la province du Pendjab devant la presse. Selon des responsables pakistanais, l'attaque rappelle, par sa tactique, les attentats de novembre à Bombay en Inde.

Deux voitures piégées ont, dans le même temps, été désamorcées et un stock d'armes a été découvert.