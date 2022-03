Près de Nancy : Attentat déjoué: un proche des suspects arrêté

NANCY - Un quatrième homme soupçonné d'avoir fourni une aide logistique aux deux suspects d'un projet d'attentat jihadiste, déjoué en avril à Marseille, a été arrêté près de Nancy.

Clément Baur et Mahiedine Merabet.

Farhan I., interpellé mardi par la DGSI dans la banlieue de Nancy (Meurthe-et-Moselle), a été mis en examen vendredi pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et détention d'armes en relation avec une entreprise terroriste, a précisé une source proche du dossier. Le parquet a requis sa détention provisoire mais le jeune homme a demandé un débat différé devant le juge des libertés et de la détention pour contester cette mesure, selon la source. Il a été incarcéré dans l'attente de ce débat qui doit se tenir dans les quatre jours.

Ses deux frères, des Serbes du Kosovo de 19 et 35 ans, ainsi qu'un réfugié politique tchétchène de 24 ans, tous les trois arrêtés également à Vandoeuvre-lès-Nancy fin avril, sont mis en examen pour les mêmes chefs et écroués. Tous les quatre sont soupçonnés d'avoir aidé Clément Baur, 23 ans, et Mahiedine Merabet, 29 ans, notamment en fournissant les armes retrouvées lors de l'arrestation des deux hommes, le 18 avril à Marseille, à cinq jours de l'élection présidentielle.