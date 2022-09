Argentine : Attentat Kirchner: la juge retient «planification et entente préalable»

L’agresseur de Cristina Kirchner et sa compagne sont inculpés de tentative d’homicide «avec planification et entente préalable entre eux deux», selon l’acte d’accusation jeudi.

Andres Sabag Montiel escorté par la police le 6 septembre 2022. AFP

Pour la justice argentine, il y a eu préméditation, et à plusieurs, de l’attentat contre la vice-présidente Cristina Kirchner: la juge chargée de l’enquête a formellement retenu une «planification et une entente préalable» contre l’assaillant et sa compagne, seuls détenus à ce stade.

L’agresseur de 35 ans et sa compagne de 23 ans sont inculpés de tentative d’homicide sur la personne de Cristina Kirchner «avec planification et entente préalable entre eux deux», selon l’acte d’accusation, cité in extenso par plusieurs médias argentins. Le chef d’inculpation est encore provisoire à ce stade d’enquête préliminaire, d’un délai de dix jours ouvrables, mais il atteste la conviction croissante de l’enquête que l’attaque a été préparée.

Fernando André Sabag Montiel, 35 ans, avait été arrêté jeudi soir sur les lieux de l’attentat, alors qu’il venait de pointer un pistolet à un mètre environ de la tête de Cristina Kirchner. Pour une raison non encore confirmée officiellement, le coup n’est pas parti, bien que l’arme -un pistolet Bersa de calibre 7.65- ait été chargée et en état de marche, mais apparemment sans balle engagée dans la chambre.

Présents le soir de l’attentat

Brenda Ulliarte, sa jeune compagne, a été arrêtée dimanche soir dans une gare de Buenos Aires. Dans des interviews à des télévisions dans les 48 heures suivant l’attaque, elle avait assuré ne pas avoir vu son ami depuis deux jours. L’analyse d’images de vidéo surveillance a depuis démontré qu’ils étaient tous deux sur les lieux de l’attentat le soir même.

Brenda Uliarte «était présente à proximité du lieu où ils sont arrivés ensemble, et il a été déterminé qu’ils étaient en possession de l’arme à feu saisie avec ses munitions depuis une date antérieure, au moins depuis le 5 août», indique l’acte d’accusation. Les deux inculpés n’ont pas fait de déclaration lors de leur comparution devant le juge, Sabag Montiel se bornant à déclarer, selon les mêmes sources: «Brenda n’a rien eu à voir avec ça».

Une semaine après l’attentat, les motivations et le profil de l’assaillant de Cristina Kirchner restent flous, même si les enquêteurs ont peu à peu acquis la certitude d’une préméditation, dont l’ampleur et le nombre de participants reste à déterminer. L’enquête s’intéresse ainsi à un groupe de cinq jeunes, proches du couple. Ils ont été entendus après s’être présentés spontanément à la suite de l’arrestation de Brenda Ulliarte. Leurs téléphones ont été saisis, et leurs échanges des derniers jours analysés.

Sanctions contre la garde de Kirchner

L’attaque contre Cristina Kirchner, 69 ans, figure de proue de la gauche péroniste, et toujours influente dans la politique argentine sept ans après son départ de la présidence, a donné lieu à des manifestations. Celles-ci ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans un pays en état de choc, où gouvernement et opposition s’accusent mutuellement d’avoir créé un climat de «haine».

Autre conséquence concrète, le gouvernement a relevé de ses fonctions mercredi une partie du service de sécurité de la vice-présidente, considérant «qu’ils n’ont pas eu le niveau attendu».