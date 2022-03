Pakistan : Attentat mortel près des bureaux de l'ONU

Deux Américains ont été tués et deux autres blessés dans un attentat à la voiture piégée survenu lundi dans le centre de Peshawar, grande ville du nord-ouest pakistanais.

«L'explosion a tué deux Américains», a dit Mian Iftikhar Hussain, ministre de l'Information de la province locale de Khyber Pakhtunkhwa, à propos de cet attentat survenu près des bureaux du Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) et d'un quartier résidentiel où sont installés des employés du consulat américain et des bureaux d'ONG étrangères. Les Américains morts et blessés travaillaient tous au consulat de Peshawar, a ajouté le ministre, précisant que quatre policiers pakistanais en service ont aussi été blessés lors de l'attaque.