Attentats de Bruxelles: Fin du procès en vue, Abdeslam au centre de l’attention

Dans ce procès-fleuve, entamé en décembre 2022, Salah Abdeslam et son ami d’enfance Mohamed Abrini encourent une nouvelle peine de prison à vie après celle prononcée à Paris, en juin 2022, pour les attentats du 13 novembre 2015, qui avaient fait 130 morts.

Fin juillet, la Cour d’assises de Bruxelles les avait jugés, avec quatre autres accusés, coauteurs des attentats suicides du 22 mars 2016 (35 morts), les condamnant pour «assassinats dans un contexte terroriste», l’infraction la plus grave. Après une pause de six semaines, il reste à connaître les peines de prison contre les condamnés. Ce verdict, non susceptible d’appel, est attendu à la mi-septembre.