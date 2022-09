Procès en Belgique : Attentats de Bruxelles: les «cages» vont être démontées

À l'unisson, les avocats des accusés exigeaient la démolition de ces cellules vitrées, estimant qu'elles constituaient «un traitement inhumain et dégradant» pour leurs clients, et portaient atteinte à leur présomption d'innocence. Ils pointaient aussi du doigt des échanges rendus très difficiles de part et d'autre de la paroi.