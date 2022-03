Attentats en rafale en Irak

Des attentats suicide à Bagdad et dans le nord de l'Irak ont fait lundi au moins 36 tués et plus de 100 blessés, rompant avec une baisse relative de la violence qui a permis d'évoquer un retrait américain.

Une série d’attentats a enflammé le pays. Quatre personnes ont été tuées par une bombe artisanale qui a explosé au passage de leur voiture près de Baqouba (60 km au nord-est de Bagdad), alourdissant le bilan de cette journée, la plus meurtrière depuis des semaines.

En effet, à Bagdad, trois femmes kamikazes ont visé des pèlerins chiites, tuant au moins 25 personnes, dont des femmes et des enfants, en route pour célébrer une des plus importantes fêtes de l'islam chiite, dans le secteur de Kadhimiyah (nord).

Plus de 70 personnes ont été blessées dans ces attaques qui se sont succédées entre 7h et 8h dans le quartier commerçant de Karrada. Ces attentats coordonnés sont les premiers depuis le début des célébrations cette semaine de l'anniversaire de la mort de l'imam Moussa al-Kadhim, empoisonné en 799 à Bagdad par le calife abasside Haroun al Rachid.

Des responsables des services de sécurité, parlant sous couvert de l'anonymat, ont mis en cause dans ces attaques des «femmes kamikazes», de plus en plus utilisées par les extrémistes sunnites d'Al-Qaïda en Irak.

Dans le même temps, un kamikaze s'est fait exploser à Kirkouk, à 250 km au nord de Bagdad, au milieu d'une manifestation de Kurdes faisant au moins 11 tués et au moins 54 blessés.

A Bagdad, les autorités attendent jusqu'à un million de fidèles dans le périmètre de la mosquée de Kadhimiyah, qui abrite le mausolée de Moussa al-Kadhim, le 7ème imam du chiisme, connu pour sa magnanimité et très révéré. Les commémorations de sa mort sont une occasion de recueillement, mais le gouvernement dominé par les chiites a dit craindre qu'elles ne s'accompagnent d'un regain de violence contre cette communauté, la plus nombreuse en Irak.

Dimanche, sept pèlerins qui se rendaient à pied à Bagdad avaient été abattus par des hommes armés à l'entrée sud de la capitale irakienne. Cinq mille policiers et militaires supplémentaires ont été déployés dans Kadhimiyah. Les soldats ont bouclé le secteur, interrompant le trafic automobile, et les piétons - surtout les femmes - sont soumis à de stricts contrôles.