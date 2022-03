Attentats simultanés sanglants en Inde

Cinquante six personnes ont été tuées et plus de 300 blessées jeudi par douze attentats quasiment simultanés dans le nord-est de l'Inde.

Les 12 bombes ont secoué à partir de 11H20 (05H50 heure luxembourgeoise) et en l'espace d'une heure l'État de l'Assam et sa ville principale Guwahati, elle-même cible de six engins explosifs qui ont tué 27 personnes, selon le gouvernement régional.

Trois autres départements de cet État reculé ont été visés avec une trentaine de victimes. Le bilan total provisoire est "de 56 morts et de plus de 300 blessés, parmi lesquels 70 sont dans un état critique", a déclaré le ministre de la Santé de l'Assam, Himanta Biswa Sarma.

l'UFLA nie toute implication

Personne n'a revendiqué, mais les autorités estiment que seule la guérilla du Front de libération de l'Asom (ULFA) en lutte armée depuis 1979 pour l'indépendance de l'Assam, peut être derrière ces attaques coordonnées. "La suspicion pèse sur l'ULFA qui, dans le passé, a perpétré de tels attentats en série", a accusé le ministre Sarma, précisant que des bombes étaient accrochées à des vélos et bourrées de produits inflammables.

Plus prudent, le Premier ministre indien Manmohan Singh a dénoncé "des actes barbares, désespérés et lâches visant des hommes, des femmes et des enfants innocents", sans accuser personne. D'autant que l'ULFA a vite affirmé n'être "en aucune manière impliqué dans ces explosions".

Instauration d'un couvre-feu

Plusieurs heures après les attentats, une épaisse fumée noire s'élevait encore au-dessus d'immeubles de Guwahati. Juste avant le déjeuner, un marché municipal de fruits et légumes a été dévasté, tout près des bureaux du gouvernement et de l'assemblée de la province. Une autre explosion est survenue devant le tribunal départemental, tuant cinq personnes aux "corps carbonisés et méconnaissables", selon un policier.

Un couvre-feu diurne a été imposé à Guwahati: des habitants en colère face à l'absence de mesures de sécurité anti-terroristes commençaient à mettre à sac des autobus et des voitures de la police.

lessentiel.lu avec AFP