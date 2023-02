Alimentation : Attention à ces chips vendus au Luxembourg

Le distributeur Delhaize (une cinquantaine de magasins au Luxembourg) demande à ses clients de ne pas consommer et de ramener au magasin deux variétés de chips. Les chips de légumes (sel de mer) de marque Delhaize bio et les chips «stripes & blues – sea salt» de marque Terra contiennent trop d'acrylamide.

Pour mémoire, L'acrylamide est une substance chimique qui se forme dans certains aliments, le plus souvent d'origine végétale, dont la teneur est riche en glucides et faible en protéines, et ce, pendant la transformation ou la cuisson à température élevée. C'est une substance CMR (cancérogène, mutagène et reprotoxique).