Les «Pfizer documents» : Attention à cette avalanche d’infox sur le vaccin Covid

Depuis plusieurs semaines, circulent blogs, tweets ou posts Facebook relayant de prétendues révélations sur la «dangerosité» du vaccin anti-Covid, qui seraient issues des «Pfizer documents». Si ces documents existent bien, ils ont été déformés et décontextualisés. «On vous a vendu une efficacité de 95% de l’injection, mais les #pfizerdocuments révèlent 12% d’efficacité sur les 7 premiers jours puis 1%» , «Donc les documents #Pfizer montrent que leur vaccin est déconseillé pour les femmes enceintes et allaitantes», «Pfizer savait que ses vaccins allaient tuer»... Voilà quelques unes des innombrables publications qui pullulent en anglais, serbe, français, finnois, néerlandais ou allemand sur Internet.

D’où viennent ces documents ?

Les effets secondaires

De très nombreuses publications affirment que ces documents listent d’innombrables effets secondaires inquiétants, certains internautes évoquant 8 ou 9 pages de troubles et maladies. En réalité, cette liste est celle d’»événements indésirables d’intérêt particulier" (AESI) théoriquement possibles (par exemple parce qu’ils ont été relevés dans le cas de vaccins précédents) et donc qui doivent faire l’objet d’une surveillance particulière, après la mise sur le marché du produit. Il ne s’agit pas de la liste d’effets rapportés pour ce vaccin, comme l’ont confirmé plusieurs experts de pharmacovigilance à l'AFP.

«3% de mortalité» pendant les essais?

Certaines publications prétendent aussi que les documents de Pfizer révèleraient que lors des essais du vaccin, plus de 1 200 personnes – «3% des participants – seraient mortes. Le document fait état de 1 223 décès signalés parmi des personnes qui ont été vaccinées. C’est en rapportant ce chiffre au nombre total de signalements d’effets secondaires mentionnés (un peu plus de 42 000) que plusieurs internautes sont ainsi parvenus à la conclusion de «3% de mortalité» liée à la vaccination.

«1% d’efficacité»?

Il y a en réalité deux façons de calculer le taux d’efficacité d’un vaccin : la «réduction relative du risque» (les fameux 95%) et la «réduction absolue du risque», qui bien que statistiquement valable, est peu lisible puisqu’elle tourne pour le vaccin Pfizer autour de 0,85 point. C’est de là que semble venir le chiffre de 1% avancé par les internautes. Depuis le début des campagnes de vaccination dans le monde, plus de 10 milliards de doses de vaccin (toutes marques confondues) ont été administrées. Scientifiques indépendants comme autorités sanitaires continuent d’affirmer que l’efficacité reste élevée et le rapport bénéfices-risques largement favorable, même si «en vie réelle», le taux d’efficacité est inférieur au taux de 95% observé lors des essais.

Femmes enceintes et allaitantes

Mais il est expliqué que ces précautions sont dues au manque de données à ce moment-là. Et pour cause, les essais de phase 3 du vaccin ont exclu les femmes enceintes, ce qui est connu depuis le début. Comme dans de nombreux pays, le Royaume-Uni n’a donc d’abord par principe de précaution, pas recommandé le vaccin femmes enceintes et allaitantes. La plupart des pays ont depuis non seulement autorisé le vaccin pour les femmes enceintes mais le recommandent en raison des risques particuliers du Covid pour cette population (risque de naissances prématurées par exemple).