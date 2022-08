Au Luxembourg : Attention à ces crevettes crues

LUXEMBOURG – De la paëlla et des crevettes crues décongelées vendues au Auchan Cloche d'Or ont été rappelées par les autorités, en raison de la présence de bactéries.

Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire

Des bactéries «Vribro vulnificus» ont ainsi été détectées dans ces produits, qui ont été mis en vente du 16 août et du 17 août à ce mercredi. «Les toxi-infections alimentaires causées par les Vibrio vulnificus peuvent se traduire occasionnellement par des troubles gastro-intestinaux bénins chez des individus en bonne santé, mais aussi par des troubles non intestinaux sévères (infection généralisée/septicémie) chez les personnes sensibles ou atteintes d'affections chroniques préexistantes, explique le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.