Attention à la neige Lily!

Six jeunes ont été interpellés et arrêtés après avoir déclenché une bataille avec la chanteuse. Commencée dans la bonne humeur, le jeu s'est mal terminé.

La chanteuse a décidé lundi de profiter du phénomène rare touchant l’Angleterre: de fortes chutes de neige. Elle s’est donc rendue au parc Primrose Hill, à Londres pour faire une bataille de boules de neige avec un groupe d'amis et des descentes en «luge», dans une corbeille à linge (voir vidéo)!

Un peu plus tôt, elle avait été photographiée en train de rire et plaisanter avec les paparazzis, envoyant même quelques boules de neige aux photographes.

Mais l'après-midi, six jeunes ont commencé à la bombarder de boules de neige, et ce jeu innocent a vite tourné au pugilat, obligeant la chanteuse à appeler la police et à faire intervenir son garde du corps.