Vue pour la première fois hors d'Espagne : Attention à la piqûre de cette «fourmi électrique»

Jusqu'à présent, cette espèce originaire d'Amérique du Sud n'avait été observée qu'une fois en Europe, dans la région de Malaga en Espagne. Quand Olivier Blight, chercheur à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie à l'Université d'Avignon l'a formellement identifiée à Toulon, «on avait déjà affaire à une super-colonie, donc on pense qu'elle est là depuis plus d'un an».

«Une sensation d'ortie qui dure 2-3 heures»

Sa piqûre provoque «une sensation d'ortie, en plus fort et plus long, puisque ça dure 2-3 heures», et avec cette arme redoutable la fourmi électrique peut anéantir des insectes, provoquer la cécité d'autres animaux, et les faire fuir durablement. En Nouvelle-Calédonie, «dans les forêts qu'elle a envahies, on n'entend plus aucun son d'insecte». Chez l'homme, outre des piqûres douloureuses, la fourmi électrique peut provoquer des chocs anaphylactiques parmi les personnes allergiques.