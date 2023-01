Phishing au Luxembourg : Attention aux arnaques: ils ont été débités de grosses sommes d'argent

Elles ont alors cliqué sur un lien et renseigné des informations personnelles comme leurs coordonnées bancaires. Des sommes importantes ont immédiatement été débitées de leur compte. Les trois victimes ont porté plainte.

La police rappelle que les banques, les administrations et les entreprises ne demandent jamais d'informations personnelles via un lien envoyé par SMS. Elle invite, en cas de doute, à contacter l'établissement concerné. Elle appelle aussi à se méfier des messages qui poussent à agir vite. À noter que l'orthographe et la façon dont est rédigé le message peuvent vous mettre la puce à l'oreille: des fautes d'orthographe ou une mauvaise traduction, par exemple, peuvent être le signe d'une arnaque.