Bikinis originaux : Attention aux traces de bronzage indésirables

Les maillots de bain originaux aux multiples lanières sont à la mode cet été pour se pavaner au soleil. Mais les effets secondaires sont embêtants... La preuve en images.

Comme chaque année, les créateurs se sont lâchés pour présenter des bikinis et maillots aux formes innovantes et inhabituelles. La tendance est aux sangles géométriques et à l’utilisation de multiples lanières, brides et lacets, sans oublier les parures avec de la dentelle.