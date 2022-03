Au Luxembourg : Attention aux voleurs dans le sud du pays

LUXEMBOURG - La police alerte sur la présence de deux duos de voleurs. Ils ont sévi dans plusieurs communes du pays, vendredi après-midi.

Les voleurs viennent sonner aux portes des maisons pour ensuite dérober de l'argent et des bijoux.

Plusieurs communes du sud du Luxembourg ont été le théâtres de de vols, avec à chaque fois un procédé similaire. Les malfrats sonnent aux portes des maisons et demandent à aller aux toilettes, ou à prendre un verre d'eau pour avaler un médicament. En réalité, l'objectif est de pénétrer à l'intérieur de la résidence pour voler de l'argent et des bijoux.

La police recherche notamment un couple: un homme s'exprimant en allemand et en français et une femme mince et blonde d'1m60. Les deux suspects circulent à bord d'une BMW break. Une troisième personne pourrait se déplacer avec eux.