Vigilance au Luxembourg: Attention aux vols dans les allées des marchés de Noël

Pour chaque marché de Noël du pays, la police travaille avec les organisateurs et les autorités locales afin de veiller à la sécurité. Un contact régulier et «des patrouilles préventives» sont assurées, indiquent les forces de l'ordre dans un communiqué. Et pour cause, la magie de Noël n'éloigne pas la délinquance. «Des cas de vols sont régulièrement signalés en ce moment, notamment dans la capitale», glisse la police qui appelle chaque visiteur à être «particulièrement attentif».