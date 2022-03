Attention, capitale en délire!

Le festival des arts de rue en plein air, Street(art)nimation, sera à nouveau reconduit cette année. Pour le plus grand bonheur des inconditionnels de spectacles de rue, le centre de Luxembourg-Ville sera en proie aux pires extravagances le 9 août prochain.

Ce festival gratuit placé sous le signe du fantastique, de l’émerveillement et des fous rires attire chaque été des milliers de spectateurs et transforme les trottoirs et places publiques en grande scène.