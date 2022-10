Au Luxembourg : Attention, ce poulet peut contenir de la listeria

Le poulet cuit-fumé +/- 1,3 kg de Delhaize, commercialisé entre le 18 et le 22 octobre dernier, a montré des traces de listeria monocytogenes. Le produit est donc rappelé et il est demandé aux clients qui l'ont acheté de ne pas le consommer. Il sera remboursé aux clients qui le ramènent en magasin.

Le produit concerné possède une date de péremption au 7 novembre 2022, le code EAN 2223380000000 et le numéro de lot 5412190116. Le poulet a déjà été retiré des rayons et les contrôles ont été renforcés sur ce produit et ce fournisseur. Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent être consommés en toute sécurité.