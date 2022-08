Au Luxembourg : Attention, ces crêpes peuvent porter de la listeria

Certains lots de crêpes au lait frais 10 pièces de la société Cérélia Belgium ne doivent pas être consommées et peuvent être rapportés en magasin, en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes. Vendues au Luxembourg par Aldi, les crêpes portent le code barre 27065174. Les lots concernés portent les dates de durabilité suivantes: 27/08/2022, 30/08/2022, 31/08/2022 ou 01/09/2022.

Le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire rappelle que la Listeria monocytogenes peut causer de la fièvre, des maux de tête et des gastroentérites. En outre, les personnes vulnérables, comme les immunodéprimés, les personnes âgées et les jeunes enfants, peuvent présenter des symptômes neurologiques dues à une méningite. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives. Les gastro-entétites peuvent apparaitre entre quelques heures et trois jours après la consommation, tandis que les symptômes neurologiques peuvent mettre plus de 3 mois pour apparaître.