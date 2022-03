Changement d'horaire – Attention, cette nuit à 2h du matin, il sera 3h

Effets négatifs

Le président du MoDem François Bayrou a appelé samedi à remettre en cause le changement d'heure. «Ca mérite qu'on se repose la question et qu'on réfléchisse, dans une démarche nouvelle», a déclaré le responsable centriste. Et «bien entendu une telle question doit être posée dans l'ensemble européen, elle est discutée dans beaucoup de pays, la Russie y a renoncé il y a peu de temps (...) Il faut repenser sérieusement cette question», a-t-il insisté.

Selon l'ancien député, ex-candidat à l'Elysée, «les effets négatifs du changement d'heure sur les plus fragiles, sur les personnes âgées, les malades dans les hôpitaux et les bébés sont constatés chaque année, en même temps que les perturbations sur bien d'autres activités humaines». Il a cité notamment les coûts en terme de transport, et les heures de sommeil perdues que les plus fragiles «n'arrivent pas à retrouver».