Piqûres : Attention, de nouvelles espèces de tiques arrivent au Luxembourg

LUXEMBOURG – Le ministère de la Santé se prépare à «un changement de la population de tiques» au Luxembourg en raison du réchauffement climatique.

Une autre conséquence du changement climatique. Outre les événements météo extrêmes, le réchauffement de la planète provoque aussi une transformation de la faune et de la flore, qui n'épargne pas nos régions d'Europe occidentale, y compris le Luxembourg. Ainsi, le député DP Gusty Graas s'est récemment inquiété dans une question parlementaire «des nouvelles espèces de tiques qui apparaissent de plus en plus au Luxembourg».

«Surveillance»

Si cette dernière espèce n'est pas dangereuse pour l'homme, l'arrivée annoncée d'autres tiques n'est pas pour rassurer. La maladie de Lyme et la méningoencéphalite à tiques sont les pathologies les plus dangereuses et handicapantes transmises par ces parasites. Pour la dernière, «aucun cas de transmission locale» n'a été constaté au Luxembourg, explique Paulette Lenert. Concernant la maladie de Lyme, 23 cas ont été déclarés en 2019, 47 en 2020, 13 en 2021 et un seul pour l'instant en 2022.