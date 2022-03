Attention, le sida est plus que jamais présent

LUXEMBOURG - Cela fait 27 ans qu'il existe, force est de constater que le sida ne change pas.

46 nouveaux cas identifiés, selon les chiffres de novembre. 16 infectés du fait de relations hétérosexuelles, 12 homosexuelles, 6 par injection et 5 pour raison inconnue. (afp)

Sous peu, sortira, au Luxembourg, le rapport 2007 du Comité de surveillance du sida. Mais à peu de chose près, les profils dépistés seront les mêmes que l'année d'avant et l'antépénultième.

Les 25-45 ans sont toujours les plus touchés. «Sans doute car ils sont plus actifs», avance Henri Goedertz, psychologue d'Aidsberodung.

«Mais aussi parce que les plus âgés sont déjà installés dans leur couple. Tandis que les plus jeunes ont des premières relations plus pensées, préparées et donc mieux protégées». Le nombre d'homosexuels dépistés est parfois plus élevé, mais cela se joue à quelques individus. «Peut-être parce que l'homosexualité est ressentie comme "hors norme", le sujet du préservatif encore plus délicat à aborder».

Chez les toxicomanes, constate-t-on encore, «les plus anciens qui ont vu un de leur pair décéder sont moins enclins au partage de seringue».

Autre variable: certaines catégories se font plus dépister que d'autres. «Les deux infirmières désormais en place au service des maladies infectieuses au CHL pour le dépistage viennent surtout chercher des brochures pour les hommes», constate Laurence Mortier, psychologue d'Aidsberodung.

En même temps, les catégories les plus dépistées ne sont pas forcément les plus à risque. «Souvent, la maladie est identifiée quand elle se déclare. Et selon les individus, cela peut durer des années». Ce qui est sûr en revanche, «c'est que trop pensent aujourd'hui que le sida se guérit».