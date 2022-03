Attention, les allergies ont déjà fait leur retour!

LUXEMBOURG - Vous éternuez? C'est peut-être la faute à un aulne

qui a déjà commencé à polliniser...

Après les aulnes, ce sera aux bouleaux de vous faire éternuer. (Jérôme Wiss/L'essentiel)

L'essentiel: La saison des allergies a-t-elle déjà repris?

Pr François Hentges (responsable du service national d'imunoallergologie): Oui, oui. Cela a déjà commencé le 25 février avec les pollens de l'aulne et du noisetier. On a eu du retard par rapport à l'an dernier, quand la saison avait commencé en janvier. On suit la quantité de pollen tous les jours, et cette première phase devrait se terminer la semaine prochaine. Ensuite, on passera à d'autres pollens.

Et ensuite?

Il y aura trois semaines sans trop de soucis. Puis, ce sera au tour du bouleau, l'arbre le plus important de nos régions à polliniser, pour trois à quatre semaines. Ensuite, de manière un peu décalée, le chêne. Mi-avril à mi-mai se situe la période la plus importante. Mais ça continue ensuite avec les graminées, les herbes...

Quels sont les symptômes?

Il y a trois signes essentiels: un rhume, avec nez qui coule et des éternuements, une inflammation des yeux et des manifestations d'asthme. Ce n'est pas toujours facile à distinguer d'un refroidissement. Mais ce dernier se caractérise par plus de toux, de douleurs à la gorge et des muqueuses plus inflammées.

Que faire, alors?

La première chose, c'est d'y penser. Les problèmes d'arbres précoces sont méconnus, on n'y pense pas. Et il y a des pollens surtout dehors, quand il fait chaud. On peut partir en altitude, aux sports d'hiver pendant 15 jours, la saison y est décalée. On peut aussi rester à l'intérieur. On peut se soustraire. Sinon, pour les yeux et le nez, le plus simple est de prendre des antistaminiques ou des gouttes pour les yeux. En cas de symptômes d'asthme, les antistaminiques ne servent à rien, il faut un traitement à base de corticoïdes, une ou deux fois par jour.

Les allergies peuvent-elles durer toute l'année?

Oui, après la période des pollens d'arbres, ce sera au tour des graminées, qui déclenchent le rhume des foins, encore plus important en nombre, jusqu'à mi-juillet. Ensuite, ce sera des pollens d'herbes, puis encore les moisissures et les acariens. La saison la plus importante reste juin-juillet-août. Ce qui fait que certains peuvent cumuler plusieurs mois d'allergie. Quand ça dure deux mois, ça va, mais quand ça se prolonge cinq mois, cela peut avoir un impact sur la santé, la capacité de travailler, la scolarisation. Mais la gravité ne dépend pas de la quantité de pollen dans l'air. Si tout passe d'un coup très vite, c'est moins grave que si ça se prolonge avec une quantité de pollen moyenne moins élevée..

Recense-t-on plus d'allergies qu'autrefois?

Nous avons une station de mesure de pollinisation depuis 1991. Sur cette période, la température moyenne a augmenté de plus d'un demi-degré. La quantité de pollens de graminées et d'herbes tend à diminuer, celle de pollens des arbres a très légèrement augmenté. Mais le changement, c'est que la saison est de plus en plus étalée dans le temps.

Où en est la recherche sur les allergies?

Elle se dirige dans deux directions. D'abord pour mieux caractériser les molécules qui donnent des allergies. Pour les arbres par exemple, une seule molécule s'impose pour 90% des personnes. Il y a des avancées dans les diagnostics. Nous atteignons maintenant une très grande précision sur les diagnostics. L'autre direction, ce sont les essais cliniques pour essayer de rendre les gens moins allergiques. Avant, cela se faisait par des piqûres, maintenant par une solution allergène sous la langue. Les molécules sont absorbées et quand elles rentrent dans le corps par une porte différente, cela modifie la façon de réagir. Mais le grand tournant n'est pas encore pris, les meilleurs solutions restent de se soustraire et de prendre des médicaments.