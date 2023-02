Attention, les cambrioleurs «aiment» l'hiver, les vacances et les caves

Les vacances scolaires viennent de débuter au Luxembourg, et de nombreuses familles en profitent pour partir au ski ou chercher la chaleur dans des contrées plus chaudes. Une aubaine pour les cambrioleurs qui en profitent pour visiter les maisons des voyageurs. D'après une communication de la police de l'année passée, les malfrats apprécient particulièrement les mois d'hiver, et les journées plus courtes, ainsi que les périodes de vacances.