Attention, les mini-carottes ne sont pas si naturelles que ça!

Faites-vous partie de ceux qui aiment grignoter, de temps à autre, des mini-carottes à la taille et à la forme parfaitement identiques plutôt que des bâtonnets de variétés classiques? Vous n’êtes pas un cas isolé. Ces mini-légumes, souvent commercialisés sous le nom de «jeunes carottes», se trouvent un peu partout mais vous êtes-vous déjà demandé d’où elles venaient? Car elles ne sortent pas naturellement de terre aussi petites et parfaitement formées.

L’histoire des mini-carottes

On doit l’invention de la mini-carotte à Mike Yurosek. Il y a plus de 30 ans, cet agriculteur californien, constatant que les gros calibres de carottes s’écoulaient moins bien sur le marché, a eu l’idée de jeter les invendues dans un coupe-haricots afin d’en obtenir des tronçons de même taille avant de les éplucher. Ses mini-carottes ont eu un succès fou et font toujours un carton à ce jour. Selon le «Washington Post», les mini-carottes préemballées constituent 70% des ventes aux États-Unis.

Derrière ces adorables carottes au cœur tendre se cache, aujourd’hui encore, un long processus de transformation. Un grand nombre de carottes ne répondent pas aux critères idéaux en termes de forme et de taille, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas bien droites et ne présentent pas une pointe parfaite, mais sont tordues et biscornues. Certes, certains supermarchés proposent désormais des légumes imparfaits, mais en règle générale, on trouve encore surtout des carottes sans défauts.

Une partie des carottes recalées à la vente subissent alors un traitement mécanique jusqu'à ce qu'elles prennent la forme de mini-carottes avant d’être soumises à un traitement chimique antibactérien, puis rincées et ensuite, conditionnées sous emballage.

Moins durables et plus chères

Elles sont donc moins durables. En effet, elles sont beaucoup plus gourmandes en ressources en raison du grand nombre d’étapes de transformation et du matériel d’emballage. Par conséquent, leur prix au kilo est généralement plus élevé que celui des carottes ordinaires.

Il existe néanmoins des variétés de carottes, naturellement petites. Il s’agit notamment des «carottes parisiennes» et des «carottes Imperator». Comme l’écrit le producteur de mini-légumes HPW sur son site, d’autres variétés, souvent cultivées en Afrique du Sud, nécessitent un travail manuel important et de longs transports. Il est également possible de semer les graines de carottes traditionnelles de manière plus rapprochée, ce qui entrave leur croissance. Cela permet de les récolter plus tôt et d’obtenir des carottes plus petites et plus tendres. Mais souvent, même celles-ci subissent des transformations.

